Рома и Интер проявляют интерес к Парти. Атлетико хочет подписать новый контракт с хавбеком

As сообщает, что хавбек мадридского "Атлетико" Томас Парти может продолжить карьеру в Серии А.

"Рома" и "Интер" проявляют предметный интерес к ганскому полузащитнику.

Также, по информации источника за 26-летним Томаса продолжают следить "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".

В свою очередь руководство "матрасников" не хочет отпускать Парти и намерено предложить футболисту новый контракт, прописав в соглашении клаусулу в размере 100 миллионов евро. Сейчас отступные за Томаса составляют 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Томас Парти принял участие в 24 матчах, в которых забил 2 гола.