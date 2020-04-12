Рома и Интер проявляют интерес к Парти. Атлетико хочет подписать новый контракт с хавбеком
На данный момент отступные за Томаса составляют 50 миллионов евро.
As сообщает, что хавбек мадридского "Атлетико" Томас Парти может продолжить карьеру в Серии А.
"Рома" и "Интер" проявляют предметный интерес к ганскому полузащитнику.
Также, по информации источника за 26-летним Томаса продолжают следить "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал".
В свою очередь руководство "матрасников" не хочет отпускать Парти и намерено предложить футболисту новый контракт, прописав в соглашении клаусулу в размере 100 миллионов евро. Сейчас отступные за Томаса составляют 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Ла Лиги Томас Парти принял участие в 24 матчах, в которых забил 2 гола.
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Источник:As
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