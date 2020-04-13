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Юрисконсульт ФИФА: Трансферное окно не откроется 1 июля – возможно, их будет несколько

Трансферы
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Юрисконсульт ФИФА: Трансферное окно не откроется 1 июля – возможно, их будет несколько
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Главный юрисконсульт ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо рассказал, каким будет трансферное окно ближайшим летом. Цитирует специалиста Fox Sports со ссылкой на Cadena Cope.

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"ФИФА не может продлить сроки контрактов дальше 30 июня, клубы не смогут подписать футболистов: 1 июля окно еще не будет открыто. Если срок аренды заканчивается 30 июня, то игрок теоретически сможет вернуться в свой клуб, однако зарегистрировать его не смогут".

"Возможно, трансферных окон будет несколько. Все зависит от того, когда возобновятся чемпионаты. Есть идея закрыть окна до старта каждого из них – необязательно, чтобы закрытие совпадало во всех лигах".

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В статье: ФИФА трансферы FIFA коронавирус
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Источник:
Fox Sports

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