Юрисконсульт ФИФА: Трансферное окно не откроется 1 июля – возможно, их будет несколько
Важная информация для клубов
Главный юрисконсульт ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо рассказал, каким будет трансферное окно ближайшим летом. Цитирует специалиста Fox Sports со ссылкой на Cadena Cope.
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"ФИФА не может продлить сроки контрактов дальше 30 июня, клубы не смогут подписать футболистов: 1 июля окно еще не будет открыто. Если срок аренды заканчивается 30 июня, то игрок теоретически сможет вернуться в свой клуб, однако зарегистрировать его не смогут".
"Возможно, трансферных окон будет несколько. Все зависит от того, когда возобновятся чемпионаты. Есть идея закрыть окна до старта каждого из них – необязательно, чтобы закрытие совпадало во всех лигах".
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Источник:Fox Sports
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