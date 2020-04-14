СМИ: Ливерпуль может приобрести Мбаппе, если Мане уйдет в Реал

"Ливерпуль" начнет переговоры с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе в том случае, если сенегальский форвард мерсисайдцев Садио Мане в летнее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал", как сообщает The Sun.

Параллельно с информацией о том, что "сливочные" заинтересованы в трансфере французского исполнителя, также регулярно появляются новости о том, что испанские боссы хотели бы пригласить сенегальца из "Ливерпуля".

В текущем сезоне АПЛ Мане сыграл за "красных" 26 матчей (14 голов и 7 результативных передач). Также на его счету 2 гола в 8 встречах ЛЧ. Мбаппе провел 20 поединков в рамках Лиги 1 (18 мячей и 5 ассистов). В его активе 5 голов в 7 матчах главного клубного европейского турнира.