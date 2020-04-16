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Конте хочет бесплатно подписать футболиста Челси

Трансферы
(2 голосов)

По схеме 2+1

Конте хочет бесплатно подписать футболиста Челси
Новина українською

Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру все еще находится в сфере интересов миланского "Интера". "Нерадзурри" хотели приобрести 33-летнего француза еще в январе, а теперь намерены подписать исполнителя по окончанию сезона – уже свободным агентом.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, Жиру готов перейти в "Интер" даже с понижением зарплаты, если ему предложат 3-летний контракт. Сейчас в Лондоне Оливье зарабатывает 8 миллионов евро в год. Источник отмечает, что в трансфере форварда заинтересован Антонио Конте.

"Интер" согласен заключить со страйкером соглашение по схеме 2+1: при этом оклад Жиру составит гораздо меньше 7 миллионов – столько за сезон получают Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен, самые высокооплачиваемые игроки итальянского клуба.

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В статье: Оливье Жиру Антонио Конте Интер (Милан) Челси (Лондон)
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