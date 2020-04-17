Catalunya Radio: Барселона не вернет Неймара – в приоритете покупка Лаутаро и продление Месси

"Барселона" отказалась от планов по возвращению Неймара из "Пари Сен-Жермен". Причина – экономический кризис на фоне пандемии коронавируса.

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У каталонцев не хватает средств на все намеченные на планы – в клубе решили, что возвращением бразильского нападающего можно пожертвовать. По информации Catalunya Radio, "сине-гранатовые" намерены пригласить Лаутаро Мартинеса из "Интера" и вложить средства в продление трудового договора с капитаном команды Лионелем Месси.

Контракт Неймара с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущей кампании бразилец помог "ПСЖ" в 22 матчах во всех турнирах (18 голов и 10 результативных передач).