Челси начал переговоры с Вернером

Лидера "РБ Лейпциг" уже несколько трансферных окон подряд отправляют в "Ливерпуль", а сам немец в текущем сезоне уже высказывался о симпатиях к "красным" и лично Юргену Клоппу. Среди претендентов на игрока называется "Бавария".

Тем не менее, ситуация с коронавирусом и связанный с ней экономический кризис заставили "Ливерпуль" приостановить работу над сделкой. По информации Kicker, этим хочет воспользоваться "Челси".

Источник сообщает, что "синие" уже вступили в переговоры с Вернером. Выкупить Тимо можно за 58 миллионов евро. Форвард забил 21 мяч в текущем сезоне Бундеслиги.