Челси начал переговоры с Вернером
Лондонцы вступают в гонку за Тимо
Лидера "РБ Лейпциг" уже несколько трансферных окон подряд отправляют в "Ливерпуль", а сам немец в текущем сезоне уже высказывался о симпатиях к "красным" и лично Юргену Клоппу. Среди претендентов на игрока называется "Бавария".
Тем не менее, ситуация с коронавирусом и связанный с ней экономический кризис заставили "Ливерпуль" приостановить работу над сделкой. По информации Kicker, этим хочет воспользоваться "Челси".
Источник сообщает, что "синие" уже вступили в переговоры с Вернером. Выкупить Тимо можно за 58 миллионов евро. Форвард забил 21 мяч в текущем сезоне Бундеслиги.
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Источник:Kicker
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Hanter44 (Baburka)
17.04.2020 в 12:45
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