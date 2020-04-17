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Челси начал переговоры с Вернером

Трансферы
(1 голосов)

Лондонцы вступают в гонку за Тимо

Челси начал переговоры с Вернером
Новина українською

Лидера "РБ Лейпциг" уже несколько трансферных окон подряд отправляют в "Ливерпуль", а сам немец в текущем сезоне уже высказывался о симпатиях к "красным" и лично Юргену Клоппу. Среди претендентов на игрока называется "Бавария".

Читайте такжеКлопп: Хорошо, что Вернер не заявил: Ливерпуль — последнее место, куда я бы пошел

Тем не менее, ситуация с коронавирусом и связанный с ней экономический кризис заставили "Ливерпуль" приостановить работу над сделкой. По информации Kicker, этим хочет воспользоваться "Челси".

Источник сообщает, что "синие" уже вступили в переговоры с Вернером. Выкупить Тимо можно за 58 миллионов евро. Форвард забил 21 мяч в текущем сезоне Бундеслиги.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Источник:
Kicker

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
17.04.2020 в 12:45
А кто нибудь из редакции сайта знает,что сегодня юбилей у Василия Турянчика-85 лет? или насайте для такого сообщения дефицит места?
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