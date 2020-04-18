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Барса, ПСЖ и Челси претендуют на Андре Онана

Трансферы
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Голкипер "Аякса" летом будет нарасхват

Барса, ПСЖ и Челси претендуют на Андре Онана
Новина українською

Голкипер "Аякса" Андре Онана наверняка покинет клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного британского издания The Telegraph, за камерунским стражем ворот следят "Челси", "ПСЖ", "Тоттенхэм", а также его бывший клуб "Барселона".

Сообщается, что амстердамца намерены выручить за 24-летнего кипера 35-40 миллионов фунтов.

Контракт Онана с "Аяксом" рассчитан до 2022 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) ПСЖ Андре Онана
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