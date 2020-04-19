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Барселона намерена вернуть Тиаго Алькантару летом

Трансферы
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Боссы клуба снова хотят видеть плеймейкера на "Камп Ноу"

Барселона намерена вернуть Тиаго Алькантару летом
Новина українською

"Барселона" может вернуть Тиаго Алькантару во время летнего трансферного окна.

На подписании 29-летнего хавбека настаивает спортивный директор клуба Хавьер Бордас, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт Тиаго с "Баварией" рассчитан до 2021 года. Он перебрался в "Баварию" летом 2013-го года за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Алькантара провёл 32 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Тиаго Алькантара
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