Барселона намерена вернуть Тиаго Алькантару летом

"Барселона" может вернуть Тиаго Алькантару во время летнего трансферного окна.

На подписании 29-летнего хавбека настаивает спортивный директор клуба Хавьер Бордас, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт Тиаго с "Баварией" рассчитан до 2021 года. Он перебрался в "Баварию" летом 2013-го года за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Алькантара провёл 32 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.