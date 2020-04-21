Вместо Кейна? Манчестер Юнайтед нужен Жоау Фелиш

Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Le10Sport, "красные дьяволы" намерены реструктуризировать состав летом – таким образом, Сульшер желает усилить атаку с помощью португальского нападающего. В то же время, источник отмечает, что "матрасники" не желают расставаться с Жоау всего через год после приобретения.

Боссы "Юнайтед" в хороших отношениях с агентом игрока Жорже Мендешем – это должно помочь в переговорах по 20-летнему исполнителю. Напомним, Фелиш перешел в "Атлетико" прошлым летом из "Бенфики", сумма трансфера составила 126 миллионов евро. В текущем сезоне в его активе 28 матчей (6 голов, 3 результативных передачи).