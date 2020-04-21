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Вместо Кейна? Манчестер Юнайтед нужен Жоау Фелиш

Трансферы
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Интересно, сколько теперь стоит Жоау…

Вместо Кейна? Манчестер Юнайтед нужен Жоау Фелиш
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Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Le10Sport, "красные дьяволы" намерены реструктуризировать состав летом – таким образом, Сульшер желает усилить атаку с помощью португальского нападающего. В то же время, источник отмечает, что "матрасники" не желают расставаться с Жоау всего через год после приобретения.

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Боссы "Юнайтед" в хороших отношениях с агентом игрока Жорже Мендешем – это должно помочь в переговорах по 20-летнему исполнителю. Напомним, Фелиш перешел в "Атлетико" прошлым летом из "Бенфики", сумма трансфера составила 126 миллионов евро. В текущем сезоне в его активе 28 матчей (6 голов, 3 результативных передачи).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Жоау Фелиш
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
21.04.2020 в 12:08
В Атлетико Фелиш сдулся. Если опять сменит клуб - 100% сядет на банку
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