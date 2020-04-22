Больше половины: стало известно, сколько миллионов потеряет Неймар, если перейдет в Барселону

То ли Неймар не оставляет попыток вернуться в Испанию, то ли "Барселона" все никак не может смириться с тем, что форвард не защищает цвета их клуба. Издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы не отказываются от идеи трансфера нападающего "ПСЖ".

Тем не менее, "сине-гранатовые" не смогут выплачивать бразильцу такой же оклад, как в столице Франции. По информации источника, исполнителю придется пойти на сокращение зарплаты на 30 миллионов евро, чтобы вернуться на "Камп Ноу".

Сейчас Ней зарабатывает 50 миллионов евро в год (включая спонсорское соглашение с Национальным банком Катара). Текущий контракт 28-летнего футболиста с парижанами рассчитан до июня 2022 года.