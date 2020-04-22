Мирча Луческу прокомментировал потенциальный трансфер Виллиана в Ювентус

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу считает, что "Ювентус" – идеальное место для продолжения карьеры Виллиана. Бразильский вингер сыграл больше 300 матчей за "Челси", став обладателем АПЛ и Лиги Европы в футболке "пенсионеров". Цитирует румына Goal.com.

"Виллиан в "Челси" уже много лет – возможно, пришло время что-то менять. Он очень понравился лондонскому клубу, когда "Шахтер" играл с англичанами в Лиге чемпионов. Могу ли я рекомендовать Виллиана "Ювентусу"? Конечно, да. Я буду рад, если Виллиан переедет в Турин. Было бы невероятно увидеть его в футболке "бьянконери".