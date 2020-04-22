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Мирча Луческу прокомментировал потенциальный трансфер Виллиана в Ювентус

Трансферы
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Экс-тренер "горняков" на связи

Мирча Луческу прокомментировал потенциальный трансфер Виллиана в Ювентус
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Бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу считает, что "Ювентус" – идеальное место для продолжения карьеры Виллиана. Бразильский вингер сыграл больше 300 матчей за "Челси", став обладателем АПЛ и Лиги Европы в футболке "пенсионеров". Цитирует румына Goal.com.

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"Виллиан в "Челси" уже много лет – возможно, пришло время что-то менять. Он очень понравился лондонскому клубу, когда "Шахтер" играл с англичанами в Лиге чемпионов. Могу ли я рекомендовать Виллиана "Ювентусу"? Конечно, да. Я буду рад, если Виллиан переедет в Турин. Было бы невероятно увидеть его в футболке "бьянконери".

Текущий контракт экс-горняка с "Челси" истекает 30 июня 2020 года.

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В статье: Виллиан Мирча Луческу Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон)
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