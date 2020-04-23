Реал отдаст огромные деньги за 17-летнего таланта Ренна, чтобы опередить ПСЖ и Ювентус

За юным талантом французского "Ренна" уже выстроилась целая очередь из топ-клубов: "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" активно следят за 17-летним опорным полузащитником "красно-черных" Эдуарду Камавингой.

По информации AS, главным претендентом на игрока является мадридский "Реал", так как только "меренги" готовы отдать за полузащитника установленную сумму в размере 50 миллионов евро.

В 15 лет Камавинга попал в основу "Ренна", а уже в 16 отдавал голевую передачу в матче с "ПСЖ". Дебютным мячом он отличился в ворота "Лиона". Эдуарду занимает первое место в списке семи восходящих звезд чемпионата Франции, который мы составили в нашем недавнем материале: