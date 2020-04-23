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Реал отдаст огромные деньги за 17-летнего таланта Ренна, чтобы опередить ПСЖ и Ювентус

Трансферы
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Знакомьтесь, Эдуарду Камавинга

Реал отдаст огромные деньги за 17-летнего таланта Ренна, чтобы опередить ПСЖ и Ювентус
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За юным талантом французского "Ренна" уже выстроилась целая очередь из топ-клубов: "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" активно следят за 17-летним опорным полузащитником "красно-черных" Эдуарду Камавингой.

По информации AS, главным претендентом на игрока является мадридский "Реал", так как только "меренги" готовы отдать за полузащитника установленную сумму в размере 50 миллионов евро.

В 15 лет Камавинга попал в основу "Ренна", а уже в 16 отдавал голевую передачу в матче с "ПСЖ". Дебютным мячом он отличился в ворота "Лиона". Эдуарду занимает первое место в списке семи восходящих звезд чемпионата Франции, который мы составили в нашем недавнем материале:

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В статье: Ювентус (Турин) Ренн (Франция) Реал (Мадрид) Ренн Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Эдуарду Камавинга
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Источник:
AS

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