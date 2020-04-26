Тоттенхэм хочет включить Ракитича в сделку по продаже Ндомбеле

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает Daily Mail.

"Шпоры" хотят включить 32-летнего хорвата в сделку по продаже Танги Ндомбеле, который планирует перебраться на "Камп Ноу".

Само собой, потенциальный обмен будет включать солидную финансовую компенсацию со стороны "блаугранас", ведь всего год назад "Тоттенхэм" заплатил за Ндомбеле 65 миллионов фунтов. В то время как Ракитич оценивает в 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что Ндомбеле хочет покинуть "Тоттенхэм" из-за разногласий с Жозе Моуриньо.