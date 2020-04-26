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Манчестер Сити и Барселона поспорят за Рубена Диаша

Трансферы
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Диаш считается одним из самых перспективных центрбеков своего поколения

Манчестер Сити и Барселона поспорят за Рубена Диаша
Новина українською

"Манчестер Сити" и "Барселона" претендуют на центрального защитника "Бенфики" Рубена Диаша, сообщает Mundo Deportivo.

Интересы одного из самых перспективных оборонцев Европы представляет Жорже Мендеш, а его контракт с "орлами" рассчитан до 2024 года, так что обоим претендентам будет нелегко задешево приобрести португальца.

Фаворитом на подписание Диаша считается "Манчестер Сити". Несмотря на реальный риск остаться без призовых за Лигу Чемпионов на следующий сезон, в бюджете "горожан" больше свободных денег, чем у каталонцев, которые надеются большую часть средств на этот трансфер выручить с продажи Самюэля Умтити.

В этом сезоне Диаш провел 39 поединков в футболке "Бенфики", забив три гола и сделав две результативных передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона Манчестер Сити (Англия) Рубен Диаш
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