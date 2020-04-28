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Барселона трансферная: трех футболистов в обмен на голкипера Аякса и продажа хавбека в Ювентус?

Трансферы
(1 голосов)

Последние новости с "сине-гранатовым" оттенком

Барселона трансферная: трех футболистов в обмен на голкипера Аякса и продажа хавбека в Ювентус?
Новина українською

"Барселона" сделала предложение "Аяксу" по голкиперу Андре Онане, как сообщает Voetbalzone.nl со ссылкой на De Telegraaf. За вратаря каталонский клуб предложил голландцам 3 своих игроков: вратаря Нето, хавбеков Карлеса Аленью, Рики Пуча или Кольядо.

Сам голкипер хочет перебраться в Каталонию, но амстердамский клуб планирует сохранить Онану в составе еще на один сезон. Интересно, что вратарь является воспитанником камерунской академии экс-игрока "сине-гранатовых" Самуэля Это'О. С 2010 по 2015 год он защищал цвета молодежного клуба "Барселоны", но пробиться в состав не сумел, перейдя в "Аякс".

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В то же время Mundo Deportivo сообщает, что каталонский клуб разрешил "Ювентусу" вести переговоры напрямую с Артуром, чтобы убедить его присоединиться к команде. "Барселона" могла бы сохранить бразильца в команде, но он требует слишком большую зарплату. Была информация, что испанцы рассматривают трансфер Артура как часть сделки по переходу Матейса Де Лигта. Контракт хавбека с "сине-гранатовыми" истекает в 2024 году.

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В статье: Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Барселона Андре Онана Артур
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Комментарии (10)
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Loader (Днепр)
28.04.2020 в 12:15
Поразительно, как сайт зациклен на Барселоне. Ждут, видимо, очередного провального трансфера, чтобы потом еще полгода обсасывать. Практически ни одной новости о других европейских топклубах. В редакции пора успокоительное выдавать ежедневно.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 12:29
Просто количество глоров Барсы намного больше количества глоров других топ-клубов европейских на этом сайте, вот для этого большинства и подают постоянно инфу про Барсу. Тем более , то что происходит внутри Барсы - это вообще какая-то криминально-мыльная опера.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 11:15
Зачем Барсе Онана и Онане Барса, если есть Тер Штеген? И тем более расист Барсаглориус будет категорически против)))
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0
-1
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Loader (Днепр)
28.04.2020 в 12:17
Онана отличный второй вратарь и возможная замена Тер Штегену, если тот таки решит свалить.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.04.2020 в 12:23
Онана отличный не второй вратарь, а отличный первый вратарь. А зачем отличному вратарю сидеть на лавке без игровой практики? А Тер Штегену куда сваливать? Именно на нем сейчас вся Барса и держится, он сейчас самый лучший футболист в Барсе. По-этому Андре по своей воли уходить не будет. Хотя, хз...Исходя из того какой бардак в ФКБ творится сейчас...Может и есть мыслишки...
0
0
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Spokoyno (Киев)
28.04.2020 в 11:04
Коли вже накалякають, яку каву п'є Мессі і чай бос Барселони Більше ж футбольних новин НЕМА, а РЕАЛьні качки про інших нікого не цікавлять
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+2
-1
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Инспектор ( )
28.04.2020 в 10:54
Да все Барсу распродать и дать Дариану и товарисчам на мороженное
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.04.2020 в 11:49
Но прежде распродать весь реал, чтобы ты смог купить себе жевачку.
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
28.04.2020 в 11:53
НІТ! То дорого! вИН і далі буде жувати "віртуальні качки" про Барсу!
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.04.2020 в 12:00
Точно! Так и есть!
+2
-1


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