Барселона трансферная: трех футболистов в обмен на голкипера Аякса и продажа хавбека в Ювентус?

"Барселона" сделала предложение "Аяксу" по голкиперу Андре Онане, как сообщает Voetbalzone.nl со ссылкой на De Telegraaf. За вратаря каталонский клуб предложил голландцам 3 своих игроков: вратаря Нето, хавбеков Карлеса Аленью, Рики Пуча или Кольядо.

Сам голкипер хочет перебраться в Каталонию, но амстердамский клуб планирует сохранить Онану в составе еще на один сезон. Интересно, что вратарь является воспитанником камерунской академии экс-игрока "сине-гранатовых" Самуэля Это'О. С 2010 по 2015 год он защищал цвета молодежного клуба "Барселоны", но пробиться в состав не сумел, перейдя в "Аякс".

В то же время Mundo Deportivo сообщает, что каталонский клуб разрешил "Ювентусу" вести переговоры напрямую с Артуром, чтобы убедить его присоединиться к команде. "Барселона" могла бы сохранить бразильца в команде, но он требует слишком большую зарплату. Была информация, что испанцы рассматривают трансфер Артура как часть сделки по переходу Матейса Де Лигта. Контракт хавбека с "сине-гранатовыми" истекает в 2024 году.