Главный тренер Баварии звонил хавбеку Манчестер Сити – они полчаса обсуждали переезд игрока в Мюнхен

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане все еще имеет шансы перейти в "Баварию". Издание Sport Bild сообщает, что несколько недель назад у 24-летнего немца состоялся разговор с главным тренером "немецкой машины" Хансом-Дитером Фликом.

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По информации источника, футболист и тренер проговорили ровно полчаса. Флик ранее был настроен скептически по отношению к трансферу Сане, но после одной из недавних встреч с руководством клуба его позиция изменилась.

Напомним, ранее "Бавария" и "Манчестер Сити" не смогли договориться по поводу ценника на футболиста – анличане настаивали на 85 миллионах евро, в то время как немцы отказывались платить больше 70 миллионов.