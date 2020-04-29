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Главный тренер Баварии звонил хавбеку Манчестер Сити – они полчаса обсуждали переезд игрока в Мюнхен

Трансферы
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Главный тренер Баварии звонил хавбеку Манчестер Сити – они полчаса обсуждали переезд игрока в Мюнхен
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Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане все еще имеет шансы перейти в "Баварию". Издание Sport Bild сообщает, что несколько недель назад у 24-летнего немца состоялся разговор с главным тренером "немецкой машины" Хансом-Дитером Фликом.

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По информации источника, футболист и тренер проговорили ровно полчаса. Флик ранее был настроен скептически по отношению к трансферу Сане, но после одной из недавних встреч с руководством клуба его позиция изменилась.

Напомним, ранее "Бавария" и "Манчестер Сити" не смогли договориться по поводу ценника на футболиста – анличане настаивали на 85 миллионах евро, в то время как немцы отказывались платить больше 70 миллионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане Ханси Флик
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Источник:
Sport Bild

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
29.04.2020 в 11:14
Рекомендую авторам перечитать свой опус еще раз. Сане разве из Баварии в МС переходит. Или это оссобая форма бизнеса, когда покупатель предлагат больше, чем требует продавец:)) Причем продавца завышеннная цена покупателя не устраивает:)))
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