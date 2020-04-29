Главный тренер Баварии звонил хавбеку Манчестер Сити – они полчаса обсуждали переезд игрока в Мюнхен
Телефонные разговоры нынче популярны?
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане все еще имеет шансы перейти в "Баварию". Издание Sport Bild сообщает, что несколько недель назад у 24-летнего немца состоялся разговор с главным тренером "немецкой машины" Хансом-Дитером Фликом.
По информации источника, футболист и тренер проговорили ровно полчаса. Флик ранее был настроен скептически по отношению к трансферу Сане, но после одной из недавних встреч с руководством клуба его позиция изменилась.
Напомним, ранее "Бавария" и "Манчестер Сити" не смогли договориться по поводу ценника на футболиста – анличане настаивали на 85 миллионах евро, в то время как немцы отказывались платить больше 70 миллионов.