Опубликован список лучших футболистов, которые летом покинут свои клубы свободными агентами

Некоторые именитые игроки из Европы доигрывают последний год своих трудовых договоров.

Несколько звездных в прошлом футболистов могут этим летом уйти бесплатно из своих клубов, как сообщает Goal.com.

В список 15 лучших игроков попали такие футболисты, как: Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Райан Фрейзер ("Борнмут"), Марио Гетце ("Боруссия Дортмунд"), Джо Харт ("Бернли"), Златан Ибрагимович ("Милан"), Лейвин Курзава ("ПСЖ"), Адам Лаллана ("Ливерпуль"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Тома Менье ("ПСЖ"), Педро ("Челси"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Виллиан ("Челси") и Ян Вертонген ("Тоттенхэм").