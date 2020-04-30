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Опубликован список лучших футболистов, которые летом покинут свои клубы свободными агентами

Трансферы
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Мерлин из Манчестера, ветеран "Старой синьоры" и многие другие

Опубликован список лучших футболистов, которые летом покинут свои клубы свободными агентами
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Некоторые именитые игроки из Европы доигрывают последний год своих трудовых договоров.

Несколько звездных в прошлом футболистов могут этим летом уйти бесплатно из своих клубов, как сообщает Goal.com.

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В список 15 лучших игроков попали такие футболисты, как: Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Райан Фрейзер ("Борнмут"), Марио Гетце ("Боруссия Дортмунд"), Джо Харт ("Бернли"), Златан Ибрагимович ("Милан"), Лейвин Курзава ("ПСЖ"), Адам Лаллана ("Ливерпуль"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Тома Менье ("ПСЖ"), Педро ("Челси"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Виллиан ("Челси") и Ян Вертонген ("Тоттенхэм").

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В статье: Виллиан Давид Силва Джо Харт Джорджо Кьеллини Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани Тьяго Силва Ян Вертонген Педро Родригес трансферы Дрис Мертенс Адам Лаллана Марио Гётце Лейвин Курзава Томас Менье Райан Фрэйзер свободный агент
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Источник:
Goal.com

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