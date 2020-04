AS: Ценник на Лаутаро отпугнул Барселону – каталонцы уже нашли альтернативу Мартинесу в Бундеслиге

"Барселона" застряла в рамках переговоров по приобретению форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса – издание AS сообщило, что руководство "нерадзурри" на днях установило окончательную цену на своего лидера.

Каталонцы могут оформить переезд аргентинца на "Камп Ноу" за 90 миллионов евро. Источник отмечает, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси является большим поклонником своего соотечественника. 22-летний Мартинес мог бы стать преемником Луиса Суареса в атаке "Барселоны". Тем не менее, испанский гранд не планировал тратить на покупку форварда почти 100 миллионов – особенно в условиях финансового кризиса на фоне пандемии. В виду загвоздки, каталонцы переключат свое внимание на другого нападающего.

Главная альтернатива Мартинесу прямо сейчас – страйкер "РБ Лейпциг" Тимо Вернер. За немца придется заплатить 65 миллионов евро, но в то же время нужно выдержать конкуренцию за игрока с "Ливерпулем". Ради переезда в Англию Тимо уже отказался от предложения "Баварии".

Our Story: Timo Werner will definitely not join Bayern this summer. @BILD_Sport He rules out a Transfer to another German club. also because of Jürgen Klopp he would like to take the step to Liverpool @LFC