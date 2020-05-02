Вернер: Предпочёл бы переехать за границу, а не в Баварию
Форвард намерен покинуть Бундеслигу летом
Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался по поводу планов на будущее.
"Бавария – великий клуб, об этом не нужно говорить. Ханси Флик показал, что он отличный тренер. Но если у меня будет возможность покинуть клуб, я бы предпочёл переехать за границу вместо того, чтобы переходить в Баварию.
Вызов в новом чемпионате привлекает меня гораздо больше", – цитирует Тимо Sky Sports.
В этом сезоне на счету Вернера 27 голов и 12 результативных передач в 36 матчах.
Ранее сообщалось, что фаворит на подписание Вернера "Ливерпуль" выбыл из гонки за игроком.
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