Кавани ведет переговоры с Атлетико

"Атлетико" ведёт переговоры с форвардом "Пари Сен-Жермен" Эдинсоном Кавани, сообщает Mundo Deportivo.

В Мадриде готовы предложить Матадору 2-летний контракт на 12 миллионов евро. Сам 33-летний уругваец не спешит подписывать соглашение с "матрасниками", желая оценить и другие варианты продолжения карьеры.

Интерес к Эдинсону также приписывают "Наполи", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".

Напомним, в июле истечёт действующий контракт Кавани с "ПСЖ", после чего тот выйдет на рынок свободных агентов.