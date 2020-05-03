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Кавани ведет переговоры с Атлетико

Трансферы
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На "Ванда Метрополитано" может появиться новый грозный форвард

Кавани ведет переговоры с Атлетико
Новина українською

"Атлетико" ведёт переговоры с форвардом "Пари Сен-Жермен" Эдинсоном Кавани, сообщает Mundo Deportivo.

В Мадриде готовы предложить Матадору 2-летний контракт на 12 миллионов евро. Сам 33-летний уругваец не спешит подписывать соглашение с "матрасниками", желая оценить и другие варианты продолжения карьеры.

Интерес к Эдинсону также приписывают "Наполи", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".

Напомним, в июле истечёт действующий контракт Кавани с "ПСЖ", после чего тот выйдет на рынок свободных агентов.

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) ПСЖ
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