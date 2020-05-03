Ливерпуль собирается включить Ловрена в сделку по Кулибали

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может сменить клуб летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, фаворитом в борьбе за игрока считается "Ливерпуль". "Красные" готовы включить в сделку коллегу сенегальца по амплуа Деяна Ловрена.

Также на Кулибали претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Реал", однако отмечается, что для них покупка центрального защитника не является приоритетом. Также интерес к Кулибали сохраняет "ПСЖ".

При этом сообщается, что "Наполи" не намерен рассматривать предложения в размере менее 100 миллионов евро.