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Ливерпуль собирается включить Ловрена в сделку по Кулибали

Трансферы
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Однако нужен ли такой размен самим неаполитанцам?

Ливерпуль собирается включить Ловрена в сделку по Кулибали
Новина українською

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может сменить клуб летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, фаворитом в борьбе за игрока считается "Ливерпуль". "Красные" готовы включить в сделку коллегу сенегальца по амплуа Деяна Ловрена.

Также на Кулибали претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Реал", однако отмечается, что для них покупка центрального защитника не является приоритетом. Также интерес к Кулибали сохраняет "ПСЖ".

При этом сообщается, что "Наполи" не намерен рассматривать предложения в размере менее 100 миллионов евро.

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В статье: Деян Ловрен Ливерпуль Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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