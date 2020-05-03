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Тоттенхэм начал переговоры по Ракитичу

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Иван может продолжить карьеру в АПЛ

Тоттенхэм начал переговоры по Ракитичу
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может перебраться в "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно.

По информации каталонского издание Mundo Deportivo, "шпоры" уже начали переговоры с "Барсой" по поводу перехода хорвата. Также на игрока претендуют "Ювентус", "Интер" и "Атлетико" с "Севильей".

В "Барселоне" собираются продать 32-летнего Ракитича именно летом, за год до окончания его контракта, чтобы выручить за него как можно больше. Сообщается, что в Каталонии оценивают игрока в 20 миллионов евро.

Также "Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, так что Ракитич может стать частью сделки по переезду француза на "Камп Ноу".

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В статье: Барселона Иван Ракитич Тоттенхэм (Лондон)
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