Тоттенхэм начал переговоры по Ракитичу

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может перебраться в "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно.

По информации каталонского издание Mundo Deportivo, "шпоры" уже начали переговоры с "Барсой" по поводу перехода хорвата. Также на игрока претендуют "Ювентус", "Интер" и "Атлетико" с "Севильей".

В "Барселоне" собираются продать 32-летнего Ракитича именно летом, за год до окончания его контракта, чтобы выручить за него как можно больше. Сообщается, что в Каталонии оценивают игрока в 20 миллионов евро.

Также "Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, так что Ракитич может стать частью сделки по переезду француза на "Камп Ноу".