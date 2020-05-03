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Барселона и Ювентус могут осуществить громкий обмен

Трансферы
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Артур и Пьянич могут поменяться клубами

Барселона и Ювентус могут осуществить громкий обмен
Новина українською

"Барселона" и "Ювентус" могут осуществить обмен полузащитниками.

Миралем Пьянич является давней трансферной целью "блаугранас", который может наконец перебраться на "Камп Ноу".

По информации AS, "Барса" готова отдать за Миралема бразильца Артура Мело. Сам экс-хавбек "Гремио" также не против перебраться в Турин.

Потенциальный обмен не предполагает финансовой компенсации ни одной из сторон.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур
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