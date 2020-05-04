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Клубы АПЛ узнали стоимость трансфера экс-игрока луганской Зари

Трансферы
(1 голосов)

Заинтересованы, говорят, 5 клубов

Клубы АПЛ узнали стоимость трансфера экс-игрока луганской Зари
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Группа клубов АПЛ проявляет интерес по трансферу игрока атаки "Брюгге" Денниса Эмануэля Бонавентуре, который в 2016-2017 годах выступал в луганской "Заре".

Как стало известно, бельгийский клуб хочет получить от трансфера нигерийского футболиста 25 миллионов евро.

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На Бонавентуре претендуют в частности "Лестер", "Вулвергемптон", "Ньюкасл", "Арсенал" и "Эвертон".

Leicestershire замечает, что Деннис перешел из "Зари" в "Брюгге" за 1,3 млн евро. В этом сезоне в 33 матчах за бельгийцев он забил 9 голов.

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В статье: Заря (Луганск) Брюгге Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Дэннис Бонавентуре Деннис Бонавентуре Лестер Сити
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