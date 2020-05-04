  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Конте недоволен средней линией Интера и желает приобрести Погба
В тренде

Конте недоволен средней линией Интера и желает приобрести Погба

Трансферы
(1 голосов)

Эриксен + Барелла + Сенси ≠ Погба

Конте недоволен средней линией Интера и желает приобрести Погба
Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте настаивает на приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, как сообщает AS. Источник отмечает, что Конте недоволен средней линией своей команды, в частности, игрой Эриксена, Бареллы и Сенси.

Руководство "нерадзурри" рассчитывает, что Погба согласится пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед". Итальянцы начнут переговоры с "красными дьяволами" только после согласования контракта с французом.

Читайте такжеБруну Фернандеш: Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду

В услугах Погба заинтересованы также мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус", за который футболист выступал с 2012 по 2016 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Поль Погба Антонио Конте Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Стефано Сенси Николо Барелла
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo42
04.05.2020 в 12:13
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
04.05.2020 в 11:14
не понимаю чего все в Погба вцепились, такой себе игрок, есть поярче варианты
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
04.05.2020 в 11:40
Денег за него отдали сверху оччень много. Вот и выплыли ожидания. Погба же не виноват, что кто то деньгами сорит
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...