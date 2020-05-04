Конте недоволен средней линией Интера и желает приобрести Погба

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте настаивает на приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, как сообщает AS. Источник отмечает, что Конте недоволен средней линией своей команды, в частности, игрой Эриксена, Бареллы и Сенси.

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Inter: il piano Pogba

Milan: Theo sprinta

Emergenza coronavirus: il calcio prova a ripartire pic.twitter.com/2KgGHIXhg1 — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) May 3, 2020

Руководство "нерадзурри" рассчитывает, что Погба согласится пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед". Итальянцы начнут переговоры с "красными дьяволами" только после согласования контракта с французом.

В услугах Погба заинтересованы также мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус", за который футболист выступал с 2012 по 2016 год.