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"В Реале нас называли наемниками – мы ими и были". Жена Ди Марии – про трансфер Анхеля в МЮ

Трансферы
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"В Реале нас называли наемниками – мы ими и были". Жена Ди Марии – про трансфер Анхеля в МЮ
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Джорджелина Кардосо, жена полузащитника "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марии, рассказала о переходе полузащитника из "Реала" в "Манчестер Юнайтед". Аргентинец выступал за "сливочных" с 2010 по 2014 год. В 2015-м он присоединился к парижанам, покинув раздевалку англичан. Цитирует Кардосо Marca.

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"Я думаю, что Анхель играл в лучшей команде мира. Все было идеально: прекрасная погода и великолепная еда. Но однажды муж пришел и сказал мне: "Поступило предложение от "Манчестер Юнайтед". Я ответила, что никуда не собираюсь, и предупредила, что он поедет один, если согласится. Он сказал, что мы переезжаем".

"Юнайтед" предложил много денег, "Реал" называл нас наемниками. И да, мы были ими. Если ты работаешь в компании, а к тебе приходит конкурент и предлагает удвоить зарплату, то ты отправляешься туда".

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В статье: Анхель Ди Мария Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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