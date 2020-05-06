"В Реале нас называли наемниками – мы ими и были". Жена Ди Марии – про трансфер Анхеля в МЮ

Джорджелина Кардосо, жена полузащитника "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марии, рассказала о переходе полузащитника из "Реала" в "Манчестер Юнайтед". Аргентинец выступал за "сливочных" с 2010 по 2014 год. В 2015-м он присоединился к парижанам, покинув раздевалку англичан. Цитирует Кардосо Marca.

"Я думаю, что Анхель играл в лучшей команде мира. Все было идеально: прекрасная погода и великолепная еда. Но однажды муж пришел и сказал мне: "Поступило предложение от "Манчестер Юнайтед". Я ответила, что никуда не собираюсь, и предупредила, что он поедет один, если согласится. Он сказал, что мы переезжаем".