Прощай, Пеп? Бавария согласовала долгосрочный контракт с вингером Манчестер Сити
Сане в шаге от переезда в Германию
Мюнхенская "Бавария" согласовала долгосрочный контракт с крайним полузащитником английского "Манчестер Сити" Лероем Сане.
По информации Sportbild, руководители "Баварии" Оливер Кан и Хасан Салихамиджич уже одобрили переход немца. Издание отмечает, что мюнхенцы планируют подписать Сане за 40 миллионов евро. Соглашение с Лероем будет подписано на 5 лет.
24-летний футболист мог стать игроком "Баварии" еще летом прошлого года, но переход сорвался из-за травмы крестообразных связок колена, из-за которой Сане пропустил весь сезон 2019/20. Ранее мы сообщали, что главный тренер мюнхенцев проговорил с Лероем полчаса по телефону:
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