  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Прощай, Пеп? Бавария согласовала долгосрочный контракт с вингером Манчестер Сити
В тренде

Прощай, Пеп? Бавария согласовала долгосрочный контракт с вингером Манчестер Сити

Трансферы
(1 голосов)

Сане в шаге от переезда в Германию

Прощай, Пеп? Бавария согласовала долгосрочный контракт с вингером Манчестер Сити
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" согласовала долгосрочный контракт с крайним полузащитником английского "Манчестер Сити" Лероем Сане.

По информации Sportbild, руководители "Баварии" Оливер Кан и Хасан Салихамиджич уже одобрили переход немца. Издание отмечает, что мюнхенцы планируют подписать Сане за 40 миллионов евро. Соглашение с Лероем будет подписано на 5 лет.

24-летний футболист мог стать игроком "Баварии" еще летом прошлого года, но переход сорвался из-за травмы крестообразных связок колена, из-за которой Сане пропустил весь сезон 2019/20. Ранее мы сообщали, что главный тренер мюнхенцев проговорил с Лероем полчаса по телефону:

Читайте такжеГлавный тренер Баварии звонил хавбеку Манчестер Сити – они полчаса обсуждали переезд игрока в Мюнхен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...