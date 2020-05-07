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Клопп ищет опытного защитника? Ливерпуль заинтересован в трансфере экс-игрока киевского Динамо

Трансферы
(1 голосов)

Юргену нужен Домагой

Клопп ищет опытного защитника? Ливерпуль заинтересован в трансфере экс-игрока киевского Динамо
Новина українською

Футболист турецкого "Бешикташа" Домагой Вида попал в шорт-лист английского "Ливерпуля" – об этом сообщает портал Yeni Asir.

"Красные" намерены усилить конкуренцию в линии обороны уже этим летом. Юрген Клопп рассматривает кандидатуру опытного хорватского центрбека в качестве игрока ротации – это поможет Вирджилу Ван Дейку и Джо Гомесу, как отмечает источник.

Добавим, что главный тренер англичан действительно лично заинтересован в переходе 31-летнего экс-футболиста киевского "Динамо" – немец внимательно следил за выступлениями Виды на ЧМ-2018, где сборная Хорватии уступила в финале французам со счетом 4:2.

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Домагой присоединился к "Бешикташу" в январе 2018 года на правах свободного агента из "Динамо". В текущем сезоне хорват сыграл 32 матча за турков – контракт Виды с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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В статье: Домагой Вида Юрген Клопп Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Ливерпуль
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Источник:
Yeni Asir

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
07.05.2020 в 13:34
Игрок посредственный, но агент - огонь!
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