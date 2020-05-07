Клопп ищет опытного защитника? Ливерпуль заинтересован в трансфере экс-игрока киевского Динамо
Юргену нужен Домагой
Футболист турецкого "Бешикташа" Домагой Вида попал в шорт-лист английского "Ливерпуля" – об этом сообщает портал Yeni Asir.
"Красные" намерены усилить конкуренцию в линии обороны уже этим летом. Юрген Клопп рассматривает кандидатуру опытного хорватского центрбека в качестве игрока ротации – это поможет Вирджилу Ван Дейку и Джо Гомесу, как отмечает источник.
Добавим, что главный тренер англичан действительно лично заинтересован в переходе 31-летнего экс-футболиста киевского "Динамо" – немец внимательно следил за выступлениями Виды на ЧМ-2018, где сборная Хорватии уступила в финале французам со счетом 4:2.
Домагой присоединился к "Бешикташу" в январе 2018 года на правах свободного агента из "Динамо". В текущем сезоне хорват сыграл 32 матча за турков – контракт Виды с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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