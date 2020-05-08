Marca: Реалу не нужен Погба – Зидан собирается усилить центр поля другим французом

"Реал" отказался от трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, как сообщает испанское издание Marca. По информации источника, интерес "королевского клуба" к хавбеку "красных дьяволов" охладел.

Сейчас в качестве усиления в центр поля рассматриваются кандидатуры Эдуардо Камавинги из "Ренна" и опорного полузащитника "Челси" Н'Голо Канте. Сообщается, что Зидан намерен приобрести либо Эдуардо, либо Н'Голо.

В сезоне 2019/20 Погба сыграл 7 матчей в АПЛ и 1 поединок в Кубке английской лиги. В активе Поля 2 результативные передачи. В текущей кампании Канте забил 3 гола в 22 встречах за "Челси" во всех турнирах. Камавинга в свою очередь принял участие в 36 матчах за "Ренн" в рамках всех соревнований (1 гол и 2 результативные передачи).