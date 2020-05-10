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Президент Спортинга: МЮ мог бы купить Фернандеша в 2-3 раза дешевле в конце сезона

Трансферы
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В январе Бруну обошелся "дьяволам" в 65 миллионов евро

Президент Спортинга: МЮ мог бы купить Фернандеша в 2-3 раза дешевле в конце сезона
Новина українською

Президент "Спортинга" Фредерику Варандаш заявил, что в конце сезона "Манчестер Юнайтед" мог бы купить полузащитника Бруну Фернандеша вдвое или втрое дешевле.

"Вызванный COVID-19 кризис ударил по всей футбольной индустрии, но больше всего пострадала Португалия, потому что половина наших доходов — это продажа игроков.

Взять, к примеру, Бруну Фернандеша. Он был продан за 65 миллионов евро в январе. Сколько бы он стоит сегодня? Возможно, 20 миллионов евро? 30 миллионов евро? Никто не знает", — сообщил Варандаш RTP.

Фернандеш успел отметиться 2 голами и 3 результативными передачами в первых 5 матчах в АПЛ.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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