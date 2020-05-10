Сане собирается перейти в Баварию по окончанию сезона

"Бавария" продвигается в переговорах с вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане и надеется заключить сделку в ближайшее трансферное окно.

На днях в немецкой прессе появилась информация, что "Бавария" собирается предложить только 35 миллионов фунтов за Сане, чей контракт с "Сити" истекает в конце следующего сезона.

Эта новость немедленно нашла отклик в Манчестере — сразу несколько английских авторитетных изданий сообщили, что "горожане" не собираются снижать цену за Лероя и, скорее, отпустят игрока свободным агентом через год.

Однако близкий к Сане источник сообщил The Athletic, что Лерой надеется перебраться в "Баварию" по окончании этого сезона. Переговоры между 24-летним игроком сборной Германии и чемпионами Бундеслиги продвигаются, и обе стороны уверены в заключении сделки.

Одна из причин, почему Сане настроен перейти в "Баварию", заключается в желании Лероя растить свою дочь на родине.