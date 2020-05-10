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Обамеянг: Реал – клуб моего сердца, мечтаю играть там

Трансферы
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У габонца остался всего год по контракту с "канонирами"

Обамеянг: Реал – клуб моего сердца, мечтаю играть там
Новина українською

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что мечтает выступать в составе мадридского "Реала".

"Реал" — клуб моего сердца, и я пообещал дедушке, что однажды буду там играть. Надеюсь, это произойдёт", — цитирует Обамеянга Goal.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" сделал запрос в "Арсенал" о трансфере Обамеянга. Действующее соглашение 30-летнего габонского футболиста с английским клубом рассчитано до июня 2021 года.

В этом сезоне Обамеянг забил 17 голов в 26 матчах АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Реал (Мадрид)
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