Обамеянг: Реал – клуб моего сердца, мечтаю играть там
У габонца остался всего год по контракту с "канонирами"
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что мечтает выступать в составе мадридского "Реала".
"Реал" — клуб моего сердца, и я пообещал дедушке, что однажды буду там играть. Надеюсь, это произойдёт", — цитирует Обамеянга Goal.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" сделал запрос в "Арсенал" о трансфере Обамеянга. Действующее соглашение 30-летнего габонского футболиста с английским клубом рассчитано до июня 2021 года.
В этом сезоне Обамеянг забил 17 голов в 26 матчах АПЛ.
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