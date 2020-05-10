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Пьянич договорился о 4-летнем контракте с Барселоной

Трансферы
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Теперь дело за клубами

Пьянич договорился о 4-летнем контракте с Барселоной
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич по окончании сезона может перейти в "Барселону".

30-летний босниец согласовал с каталонским клубом 4-летний контракт, сообщает испанское издание Sport.

Теперь переговоры должны провести "Барселона" и "Ювентус".

Ранее стало известно, что туринский клуб оценивает Пьянича в 60 млн евро. Хавбек может перебраться на "Камп Ноу" в обмен на Артура или Ивана Ракитича.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур
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