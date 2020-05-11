Лион готов продать своего лидера – на игрока претендуют Манчестер Сити и Ювентус
Куда поедет хавбек – в Англию или Италию?
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар может покинуть клуб в следующее трансферное окно. Французский клуб готов продать 21-летнего лидера за 50 миллионов евро, как сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.
По информации Football Italia, на Ауара нацелен туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити". Атакующему полузащитнику "Лиона" удалось привлечь внимание европейских грандов после сильных выступлений в рамках текущей кампании.
Контракт Уссема с "Les Gones" истекает в июне 2023 года. В этом сезоне Ауар сыграл за "Лион" 25 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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Источник:Football Italia
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