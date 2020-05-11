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Лион готов продать своего лидера – на игрока претендуют Манчестер Сити и Ювентус

Трансферы
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Куда поедет хавбек – в Англию или Италию?

Лион готов продать своего лидера – на игрока претендуют Манчестер Сити и Ювентус
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Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар может покинуть клуб в следующее трансферное окно. Французский клуб готов продать 21-летнего лидера за 50 миллионов евро, как сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации Football Italia, на Ауара нацелен туринский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити". Атакующему полузащитнику "Лиона" удалось привлечь внимание европейских грандов после сильных выступлений в рамках текущей кампании.

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Контракт Уссема с "Les Gones" истекает в июне 2023 года. В этом сезоне Ауар сыграл за "Лион" 25 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Лион Манчестер Сити Олимпик (Лион) Уссем Ауа
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Источник:
Football Italia

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