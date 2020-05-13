Деньги плюс два игрока: Интер пошел на серьезную уступку Барселоне в трансфере Лаутаро Мартинеса

Руководство "Барселоны" продолжает работу над трансфером форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. В Каталонии рассчитывают согласовать покупку уже в этом месяце. С самим аргентинцем "сине-гранатовые" договорились еще в феврале.

Миланский "Интер" получит за 22-летнего форварда 60 миллионов евро и двух игроков "Барселоны". Изначально итальянцы требовали, чтобы испанцы заплатили за Мартинеса 111 миллионов евро – именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Со временем боссы "нерадзурри" снизили требования до 90 миллионов плюс один игрок каталонцев, а сейчас и вовсе согласились на схему 60 миллионов плюс два исполнителя, как сообщает Sport.es.