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Деньги плюс два игрока: Интер пошел на серьезную уступку Барселоне в трансфере Лаутаро Мартинеса

Трансферы
(1 голосов)

Серьезный шаг

Деньги плюс два игрока: Интер пошел на серьезную уступку Барселоне в трансфере Лаутаро Мартинеса
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Руководство "Барселоны" продолжает работу над трансфером форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. В Каталонии рассчитывают согласовать покупку уже в этом месяце. С самим аргентинцем "сине-гранатовые" договорились еще в феврале.

Миланский "Интер" получит за 22-летнего форварда 60 миллионов евро и двух игроков "Барселоны". Изначально итальянцы требовали, чтобы испанцы заплатили за Мартинеса 111 миллионов евро – именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

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Со временем боссы "нерадзурри" снизили требования до 90 миллионов плюс один игрок каталонцев, а сейчас и вовсе согласились на схему 60 миллионов плюс два исполнителя, как сообщает Sport.es.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Sport.es

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