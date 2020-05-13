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Холанд прокомментировал потенциальный переход в Реал

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Холанд прокомментировал потенциальный переход в Реал
Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, что он думает об интересе к его персоне со стороны мадридского "Реала". Приводит слова Холанда Sky Sports.

"Я сосредоточен на своей игре, а не на всех этих слухах. Думаю о своей работе. Это то, что я люблю больше всего, и то, на чем я сконцентрирован. Да, я потрясающе начал в "Боруссии". Хочу прогрессировать каждый день. Стараюсь учиться и оставаться в наилучшей форме".

Эрлинг перешел в "Боруссию" зимой и забил 12 голов в 11 матчах. Его контракт со "шмелями" рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
13.05.2020 в 13:35
Почему ничего о Барселоне?
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Spokoyno (Киев)
13.05.2020 в 13:29
Авжеж лише через пару років ми зрозуміємо, хто насправді Ґоланд "вискочка" чи справжня зірка! Хотілося щоб останні, але скільки талановитих згубили "мідні труби" Тримайся Ерлінг! Футбольний вік швидко закінчується!
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