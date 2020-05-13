Холанд прокомментировал потенциальный переход в Реал
Норвежец расставил приоритеты
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, что он думает об интересе к его персоне со стороны мадридского "Реала". Приводит слова Холанда Sky Sports.
"Я сосредоточен на своей игре, а не на всех этих слухах. Думаю о своей работе. Это то, что я люблю больше всего, и то, на чем я сконцентрирован. Да, я потрясающе начал в "Боруссии". Хочу прогрессировать каждый день. Стараюсь учиться и оставаться в наилучшей форме".
Эрлинг перешел в "Боруссию" зимой и забил 12 голов в 11 матчах. Его контракт со "шмелями" рассчитан до лета 2024 года.
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Источник:Goal.com
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
13.05.2020 в 13:35
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Spokoyno (Киев)
13.05.2020 в 13:29
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