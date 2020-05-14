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"Он осознал роль нашего клуба". Советник Бартомеу прокомментировал возвращение Неймара в Барселону

Трансферы
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"Он осознал роль нашего клуба". Советник Бартомеу прокомментировал возвращение Неймара в Барселону
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Карлес Рексач, советник президента каталонской "Барселоны" Жозепа Бартомеу, прокомментировал слухи про камбэк форварда "ПСЖ" Неймара в Испанию. Цитирует Рексача COPE.

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"Я считаю, что в текущей ситуации возвращение Неймара невозможно. Думаю, он осознал, какую роль для него играла "Барселона" – если он забивал, то эта новость несколько раз облетала весь мир. В Париже его голы менее заметны".

28-летний Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 года по 2017-й и выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов. "Пари Сен-Жермен" выкупил бразильца за 222 миллиона евро.

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В статье: Неймар Барселона Карлес Рексач Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
COPE

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