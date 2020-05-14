"Он осознал роль нашего клуба". Советник Бартомеу прокомментировал возвращение Неймара в Барселону

Карлес Рексач, советник президента каталонской "Барселоны" Жозепа Бартомеу, прокомментировал слухи про камбэк форварда "ПСЖ" Неймара в Испанию. Цитирует Рексача COPE.

"Я считаю, что в текущей ситуации возвращение Неймара невозможно. Думаю, он осознал, какую роль для него играла "Барселона" – если он забивал, то эта новость несколько раз облетала весь мир. В Париже его голы менее заметны".