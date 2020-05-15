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Не аристократами едиными: Барселона и ПСЖ будут бороться с Челси за хавбека Ювентуса

Трансферы
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Миралем нарасхват

Не аристократами едиными: Барселона и ПСЖ будут бороться с Челси за хавбека Ювентуса
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" намерен приобрести полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича. Сообщается, что спортивный директор парижского гранда Леонардо хотел купить боснийского игрока, когда тот еще выступал за французский "Лион".

По информации RMC Sport, у Пьянича есть предложения от "Пари Сен-Жермен" и каталонской "Барселоны" – при этом у "сине-гранатовых" больше шансов осуществить покупку новой реджисты Маурицио Сарри.

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" и лондонский "Челси" начали переговоры по поводу обмена Жоржиньо на Миралема. Не исключено, что "ПСЖ" и "Барселона" также захотят включить в сделку своих футболистов.

Читайте такжеЮвентус и Челси хотят обменять Пьянича на Жоржиньо
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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Челси (Лондон) Жоржиньо Фрелло Жоржиньо Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
RMC

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