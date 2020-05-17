Нападающий "Реал Сосьедада" Александер Исак прокомментировал слухи, связывающие его с переездом в "Барселону".

"Барселона? Я ничего не знаю об этом, но для меня большая честь, что такой клуб следит за моими успехами. Тем не менее, мне очень нравится, как проходит мой первый сезон в Сосьедаде и я полностью сосредоточен на выступлениях за нынешнюю команду. У нас есть все шансы для выхода в Лигу Чемпионов, а также впереди нас ждет финал Кубка Испании", – цитирует Исака AS.

Прошлым летом Исак перебрался на "Аноэту" из "Боруссии Д" за 6,5 млн евро. В дебютном сезоне в Испании 20-летний швед записал на свой счёт 14 голов и 3 результативных передачи в 34 матчах за "Сосьедад" во всех турнирах.

Исак также сыграл немаловажную роль в выходе команды в финал Кубка Испании, забив 7 голов в 7 играх турнира, включая дубль на "Сантьяго Бернабеу" в ворота "Реала" (3:4) в четвертьфинале.