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Исак – об интересе Барселоны: Я сосредоточен на Реал Сосьедаде

Трансферы
(1 голосов)

Шведский форвард не спешит со сменой клуба

Исак – об интересе Барселоны: Я сосредоточен на Реал Сосьедаде
Новина українською

Нападающий "Реал Сосьедада" Александер Исак прокомментировал слухи, связывающие его с переездом в "Барселону".

"Барселона? Я ничего не знаю об этом, но для меня большая честь, что такой клуб следит за моими успехами.

Тем не менее, мне очень нравится, как проходит мой первый сезон в Сосьедаде и я полностью сосредоточен на выступлениях за нынешнюю команду. У нас есть все шансы для выхода в Лигу Чемпионов, а также впереди нас ждет финал Кубка Испании", – цитирует Исака AS.

Прошлым летом Исак перебрался на "Аноэту" из "Боруссии Д" за 6,5 млн евро. В дебютном сезоне в Испании 20-летний швед записал на свой счёт 14 голов и 3 результативных передачи в 34 матчах за "Сосьедад" во всех турнирах.

Исак также сыграл немаловажную роль в выходе команды в финал Кубка Испании, забив 7 голов в 7 играх турнира, включая дубль на "Сантьяго Бернабеу" в ворота "Реала" (3:4) в четвертьфинале.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Александер Исак
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
17.05.2020 в 09:27
Негр Исак..
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