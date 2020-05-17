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Реал делал предложение Салаху перед финалом ЛЧ-2018

Трансферы
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Традиционный маневр "сливочных" перед важным матчем в еврокубках

Реал делал предложение Салаху перед финалом ЛЧ-2018
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Бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи рассказал, что нападающий Мохамед Салах мог уйти в "Реал" уже после одного сезона в "Ливерпуле".

"Когда я работал с Эктором Купером, у нас был тренировочный сбор в Швейцарии (в марте 2018). Там я поговорил с Салахом, и он сказал мне, что "Реал" сделал ему предложение.

Это было очень хорошее предложение, но Салах обсудил его со мной и с мистером Купером, а затем решил остаться в "Ливерпуле", потому что ему было комфортно там", — цитирует Рамзи OnTime Sports.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Салах
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