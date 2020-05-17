Сарри просит боссов Юве подписать дуэт игроков Челси

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет вновь поработать с парой экс-подопечных по "Челси".

По информации Tuttosport, итальянский специалист настаивает на покупке хавбека Жоржиньо и левого защитника Эмерсона.

Средства на эти подписания могут быть выручены с продажи Миралема Пьянича, который может перебраться в "Барселону".

Ранее сообщалось, что "Челси" готов продать Эмерсона в летнее трансферное окно. А вот по поводу доступности Жоржиньо, ставшего ключевым игроком "синих" при Фрэнке Лэмпарде, возникают сомнения.