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Сарри просит боссов Юве подписать дуэт игроков Челси

Трансферы
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Маурицио хочет вновь поработать с бывшими подопечными

Сарри просит боссов Юве подписать дуэт игроков Челси
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет вновь поработать с парой экс-подопечных по "Челси".

По информации Tuttosport, итальянский специалист настаивает на покупке хавбека Жоржиньо и левого защитника Эмерсона.

Средства на эти подписания могут быть выручены с продажи Миралема Пьянича, который может перебраться в "Барселону".

Ранее сообщалось, что "Челси" готов продать Эмерсона в летнее трансферное окно. А вот по поводу доступности Жоржиньо, ставшего ключевым игроком "синих" при Фрэнке Лэмпарде, возникают сомнения.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Жоржиньо Маурицио Сарри Эмерсон Палмиери
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