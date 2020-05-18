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Стало известно, на каких условиях Барселона и Ювентус совершат обмен футболистами

Трансферы
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На фоне недавних заявлений

Стало известно, на каких условиях Барселона и Ювентус совершат обмен футболистами
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Вчера, 17 мая, появилась информация о том, что защитник "Барселоны" Нелсон Семеду переедет в Турин, а в Каталонию отправятся игроки "Ювентуса" Миралем Пьянич и Маттеа Де Шильо.

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В Sky Sport Italia настаивают, что Пьянич присоединится к "Барселоне" только в том случае, если хавбек "сине-гранатовых" Артур присоединится к "бьянонери".

Дело в том, что "Ювентусу" не нужен Семеду. Как сообщает эксперт канала Джанлука Ди Марцио, единственный игрок "Барселоны", в котором заинтересована "Старая синьора" – это бразилец Артур. Туринцам нужно переубедить игрока на переезд, так как он сосредоточен исключительно на дальнейшей карьере в Испании.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур
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Источник:
Football Italia

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