Стало известно, на каких условиях Барселона и Ювентус совершат обмен футболистами

Вчера, 17 мая, появилась информация о том, что защитник "Барселоны" Нелсон Семеду переедет в Турин, а в Каталонию отправятся игроки "Ювентуса" Миралем Пьянич и Маттеа Де Шильо.

Читайте также Ла Лига вернется в июне. Матчи планируют проводить каждый день

В Sky Sport Italia настаивают, что Пьянич присоединится к "Барселоне" только в том случае, если хавбек "сине-гранатовых" Артур присоединится к "бьянонери".

Дело в том, что "Ювентусу" не нужен Семеду. Как сообщает эксперт канала Джанлука Ди Марцио, единственный игрок "Барселоны", в котором заинтересована "Старая синьора" – это бразилец Артур. Туринцам нужно переубедить игрока на переезд, так как он сосредоточен исключительно на дальнейшей карьере в Испании.