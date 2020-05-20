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Marca: ПСЖ поборется с Реалом за Холанда – французы не уверены в будущем Неймара и Мбаппе

Трансферы
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Трансферная сага норвежца продолжается

Marca: ПСЖ поборется с Реалом за Холанда – французы не уверены в будущем Неймара и Мбаппе
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"Пари Сен-Жермен" готов включиться в борьбу за нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда. По информации издания Marca, парижане не уверены, что Мбаппе и Неймар останутся в столице Франции. Контракт Килиана истекает в 2022 году, он хочет переехать в Мадрид, а бразилец намерен вернуться в "Барселону".

Таким образом, покупка 19-летнего норвежца стабилизирует линию атаки "Пари Сен-Жермен". Интересно, что французский гранд прошел "Боруссию" в 1/8 финала Лиги чемпионов – после ответного матча Неймар повторил фирменное празднование Холанда.

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Тем не менее, "Реал" не оставит попыток приобрести Эрлинга. Контракт форварда со "шмелями" действует до лета 2024 года. Он переехал в Дортмунд зимой этого года за 20 миллионов евро – форвард уже забил за новый клуб 13 голов в 12 матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca

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