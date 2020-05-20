  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Курс на омоложение состава? Реал заинтересован в приобретении талантов Лилля и Байера
В тренде

Курс на омоложение состава? Реал заинтересован в приобретении талантов Лилля и Байера

Трансферы
(1 голосов)

По игроку – в защиту и среднюю линию

Курс на омоложение состава? Реал заинтересован в приобретении талантов Лилля и Байера
Новина українською

Мадридский "Реала" может приобрести бразильского защитника "Лилля" Габриэля дос Сантоса Магальеса – об этом сообщает AS. По информации источника, испанцы отказались от покупки Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", так как немцы просят за него 60 миллионов евро, что нереально в условиях финансового кризиса из-за пандемии.

Потенциальной заменой Упамекано может стать Габриэль – за него придется заплатить всего 20 миллионов евро. Единственное препятствие на пути к осуществлению трансфера – это гражданство футболиста. Бразильцу придется подождать, пока Винисиус получит свой испанский паспорт, чтобы занять в команде место игрока не из Европейского союза.

Читайте такжеВинисиус: В 25-26 лет вижу себя с Золотым мячом в руке

Также боссы "Реала" рассматривают вариант с покупкой воспитанника "Байера" Кая Хавертца. Издание Le10sport отмечает, что на трансфере настаивает лично Зинедин Зидан.

В текущем сезоне 22-летний бразилец Габриэль сыграл в 34 матчах и забил 1 гол. Хавертц записал в свой актив 12 мячей и 8 результативных передач в 35 поединках во всех турнирах на клубном уровне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Кай Хавертц Дайо Упамекано Лилль Габриэль Дос Сантос Магальес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.05.2020 в 13:27
А что я говорил пару недель назад? Не великой Барселоне нужна революция в команде. Месси, как феерил все эти 10 лет, так и будет феерить ещё 2-3 года. Революция нужна, причём, срочно, пенсионерам из белого Мадрида.
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
20.05.2020 в 15:04
Побачимо, оленю, побачимо...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...