Курс на омоложение состава? Реал заинтересован в приобретении талантов Лилля и Байера

Мадридский "Реала" может приобрести бразильского защитника "Лилля" Габриэля дос Сантоса Магальеса – об этом сообщает AS. По информации источника, испанцы отказались от покупки Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", так как немцы просят за него 60 миллионов евро, что нереально в условиях финансового кризиса из-за пандемии.

Потенциальной заменой Упамекано может стать Габриэль – за него придется заплатить всего 20 миллионов евро. Единственное препятствие на пути к осуществлению трансфера – это гражданство футболиста. Бразильцу придется подождать, пока Винисиус получит свой испанский паспорт, чтобы занять в команде место игрока не из Европейского союза.

Также боссы "Реала" рассматривают вариант с покупкой воспитанника "Байера" Кая Хавертца. Издание Le10sport отмечает, что на трансфере настаивает лично Зинедин Зидан.

В текущем сезоне 22-летний бразилец Габриэль сыграл в 34 матчах и забил 1 гол. Хавертц записал в свой актив 12 мячей и 8 результативных передач в 35 поединках во всех турнирах на клубном уровне.