Боится конкуренции? Луис Суарес дал свой совет Лаутаро Мартинесу касательно трансфера в Барселону

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал ситуацию с потенциальным переходом в каталонский клуб аргентинского игрока "Интера" Лаутаро Мартинеса. Цитирует Суареса Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Если бы я был на месте Лаутаро Мартинеса, то не менял бы команду. Ему нужно сделать непростое решение, оставаться или нет. Если бы ему позвонил лично Месси, то тогда было бы легко решить. Тем не менее, мы говорим о парне, который еще очень молод – у него впереди много времени. Я хочу дать Лаутаро совет – оставайся в "Интере. Очевидно, что в Каталонии у него будет не такое положение, как в Милане".