Милан хочет взять в долгосрочную аренду форварда Реала – препятствием может стать оклад игрока

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович может перейти в "Милан" на правах аренды, как сообщает журналист Никола Скира в своем Твиттере.

По информации источника, руководство "россонери" желает арендовать нападающего на 2 года с опцией выкупа. Главное препятствие в осуществлении сделки – зарплата серба в размере 5 миллионов евро за сезон. "Милан" считает ее слишком большой, но продолжает вести переговоры.

#Milan's first choice as a striker for the next season is Luka #Jovic, who could leave #RealMadrid in the next months. Rossoneri are working for 2-years loan with option to buy. His salary (€5M a year + bonuses) is however considered expensive. Talks ongoing. #transfers