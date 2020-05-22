Милан хочет взять в долгосрочную аренду форварда Реала – препятствием может стать оклад игрока

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович может перейти в "Милан" на правах аренды, как сообщает журналист Никола Скира в своем Твиттере.

По информации источника, руководство "россонери" желает арендовать нападающего на 2 года с опцией выкупа. Главное препятствие в осуществлении сделки – зарплата серба в размере 5 миллионов евро за сезон. "Милан" считает ее слишком большой, но продолжает вести переговоры.

#Milan's first choice as a striker for the next season is Luka #Jovic, who could leave #RealMadrid in the next months. Rossoneri are working for 2-years loan with option to buy. His salary (€5M a year + bonuses) is however considered expensive. Talks ongoing. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2020

Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний страйкер забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт нападающего со "сливочными" рассчитан до 2025 года.

Напомним, Лука получил травму у себя дома и выбыл на 3 месяца. Позднее стало известно, что он упал со стены дома и еще легко отделался.