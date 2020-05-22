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Милан хочет взять в долгосрочную аренду форварда Реала – препятствием может стать оклад игрока

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Милан хочет взять в долгосрочную аренду форварда Реала – препятствием может стать оклад игрока
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Форвард мадридского "Реала" Лука Йович может перейти в "Милан" на правах аренды, как сообщает журналист Никола Скира в своем Твиттере.

По информации источника, руководство "россонери" желает арендовать нападающего на 2 года с опцией выкупа. Главное препятствие в осуществлении сделки – зарплата серба в размере 5 миллионов евро за сезон. "Милан" считает ее слишком большой, но продолжает вести переговоры.

Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний страйкер забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт нападающего со "сливочными" рассчитан до 2025 года.

Напомним, Лука получил травму у себя дома и выбыл на 3 месяца. Позднее стало известно, что он упал со стены дома и еще легко отделался.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Лука Йович
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