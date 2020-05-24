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Санчо перейдет в МЮ только в случае попадания команды в Лигу Чемпионов

Трансферы
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Иначе "дьяволам" вряд ли хватит средств на сделку

Санчо перейдет в МЮ только в случае попадания команды в Лигу Чемпионов
Новина українською

Переход вингера "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" зависит от того, попадут ли "красные дьяволы" в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

По информации Daily Mirror, участие в Лиге Чемпионов обеспечит "Юнайтед" как минимум 50-тью миллионами фунтов, что позволит им потратиться на Санчо. Кроме того, сам игрок готов отказаться от потенциального перехода, если клуб не будет представлен в самом престижном европейском турнире.

Многое будет зависеть от решения Спортивного арбитражного суда по поводу отстранения "Манчестер Сити" от еврокубков. Если санкции УЕФА останутся в силе, то пятая команда лиги займет место "горожан" в Лиге Чемпионов.

На момент приостановки сезона "Юнайтед" как раз располагался на 5-й позиции в чемпионате, отставая на три очка от желанного места в зоне ЛЧ, которое занимает "Челси".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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