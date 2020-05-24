Аякс готов отпустить Тальяфико за 25 млн евро

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико летом покинет клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Аякс" готов расстаться со своим игроком за 25 млн евро этим летом. Отмечается, что за Тальяфико следят "Арсенал", "Барселона" и "Атлетико".

Контракт 27-летнего аргентинца с "Аяксом" истекает в июне 2022 года.

В этом чемпионате Нидерландов Тальяфико в составе "Аякса" провел 24 матча и забил 3 мяча.