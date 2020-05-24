Аякс готов отпустить Тальяфико за 25 млн евро
Аргентинец покинет Амстердам летом
Защитник "Аякса" Николас Тальяфико летом покинет клуб.
Как сообщает Mundo Deportivo, "Аякс" готов расстаться со своим игроком за 25 млн евро этим летом. Отмечается, что за Тальяфико следят "Арсенал", "Барселона" и "Атлетико".
Контракт 27-летнего аргентинца с "Аяксом" истекает в июне 2022 года.
В этом чемпионате Нидерландов Тальяфико в составе "Аякса" провел 24 матча и забил 3 мяча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...