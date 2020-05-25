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Уедет жить в Лондон? Еще один английский клуб хочет купить Коутиньо, на трансфере настаивает лично тренер

Трансферы
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"Челси", "Тоттенхэм"… "Арсенал"?

Уедет жить в Лондон? Еще один английский клуб хочет купить Коутиньо, на трансфере настаивает лично тренер
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Лондонский "Арсенал" хочет приобрести хавбека каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Издание Le10sport сообщает, что на трансфере настаивает главный тренер "канониров" Микель Артета.

Текущий сезон бразильский исполнитель проводит на правах аренды в "Баварии". Действующие чемпионы Бундеслиги не против, чтобы Филиппе остался в Мюнхене, но платить 120 миллионов евро немецкие боссы не собираются.

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По информации источника, "Арсенал" уже связался с агентом игрока, чтобы начать переговоры о контракте. В этой кампании 27-летний Коутиньо забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Барселона Микель Артета Филиппе Коутиньо
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Источник:
le10sport

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