Уедет жить в Лондон? Еще один английский клуб хочет купить Коутиньо, на трансфере настаивает лично тренер

Лондонский "Арсенал" хочет приобрести хавбека каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Издание Le10sport сообщает, что на трансфере настаивает главный тренер "канониров" Микель Артета.

Текущий сезон бразильский исполнитель проводит на правах аренды в "Баварии". Действующие чемпионы Бундеслиги не против, чтобы Филиппе остался в Мюнхене, но платить 120 миллионов евро немецкие боссы не собираются.

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По информации источника, "Арсенал" уже связался с агентом игрока, чтобы начать переговоры о контракте. В этой кампании 27-летний Коутиньо забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.