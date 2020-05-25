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Аренда Хакими – ключ Реала к переезду Холанда в Мадрид?

Трансферы
(1 голосов)

Ашраф может остаться в Дортмунде

Аренда Хакими – ключ Реала к переезду Холанда в Мадрид?
Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает грезить по поводу приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, как сообщает издание AS.

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По информации источника, "сливочные" готовы ради трансфера форварда продлить аренду Ашрафа Хакими в стане "шмелей" еще на несколько сезонов.

В текущем сезоне защитник сыграл 25 матчей и записал в свой актив 3 гола и 10 результативных передач. Холанд же забил 10 мячей в 10 играх в рамках поединков Бундеслиги. Контракт Эрлинга с немецким клубом действует до лета 2024 года, но уже этой зимой в трудовом договоре норвежца активируется пункт о сумме отступных в размере 75 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Ашраф Хакими Эрлинг Холанд
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Источник:
Fussball Transfers

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